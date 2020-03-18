【fb直播】港股急瀉近千點 有貨要減磅先？
2020年03月18日 16:47
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美股期貨亞洲市又跌停，拖累港股周三(18日)午後愈跌愈有，失守兩萬三關口，最多挫逾千點，港股註定無運行？
股王騰訊(00700)在周三收市後公布業績，市場料收入按年升2成，投資者業績後應該點部署？阿里巴巴(09988)跌穿招股價176元，美團點評(03690)穿80元關口，ATM現階段不宜沾手？有貨又點部署？
滙豐控股(00005)易帥，祈耀年坐正行政總裁，對公司股價會唔會有正面支持？
中國鐵塔(00788)去年盈利增長97%，午後股價曾飆6%，但收市打回原形無升跌，係咪無力升？
舜宇光學(02382)雖然去年業績亮麗，多賺六成，但受新冠肺炎拖累，多所券商調低對其目標價，周三(18日)股價穿100元關口。內地疫情漸受控，持貨者宜繼續守住先？
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