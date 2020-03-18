中國鐵塔︰去年5G收入貢獻尚不明顯　日後會逐漸顯現

儘管如此，去年燈柱等涉及戶外熱點補充覆蓋的微站業務，收入增長62.06%至6.58億元人民幣(下同)；室分業務(室內網絡覆蓋)收入亦增長46.12%至26.58億元，樓宇類室分覆蓋總面積擴大約76%，地鐵及高鐵隧道總覆蓋里程分別增加逾16%及逾21%。

5G時代意味着接入流動網絡的終端設備及其使用的數量流量大增。總經理顧曉敏沒有回應室分和微站業務可以壯大成收入達100億元的生意，惟指出室分業務收入增長較快，與電訊商增強小範圍網絡性能有關，公司會以多元化覆蓋方案拓展市場，預計有關收入今年會保持較快增長，同時提到微站業務去年國內市佔率約8成，期望保持穩健增長。

該公司去年電訊商塔類租戶增加約22.6萬個至306.3萬戶，惟塔類站址數卻僅淨增6.9萬個至199.4萬個，新增電訊商租戶共享滿足比例超過80%，而去年底塔類站均租戶數(共享比率)進一步升至1.62。佟吉祿稱，公司有信心實現上市時所作共享比率2022年升至1.72的預計。

過去佟吉祿一直強調鐵塔「能共享不新建，能共建不獨建」，中國鐵塔去年資本開支約271億元，比預算的300億元為低，按年僅增約2.5%，扣除資本開支後的自由現金流按年增長96.77%至228.12億元。總會計師高春雷稱，按現時市場情勢，今年資本開支初步預算為280億元，其中170億元涉及5G。

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