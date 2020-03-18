人民幣午後跌勢加劇　惟瑞銀料下半年高見6.7至6.8水平

人民幣匯價午後跌勢加劇，在岸人民幣(CNY)兌每美元收市報7.0260兌每美元，按日挫164點子。離岸人民幣(CNH)兌每美元於盤中低見7.0515，每百港元兌90.69元人民幣。

不過，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆重申，中期內看好人民幣走勢，預期人民幣於今年下半年將高見6.7至6.8水平(即每百港元兌85至87元人民幣)。

瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰指出，美國聯儲局兩次緊急劈息後，離岸人民幣遠期價格呈現出與中美息差相反的走勢，更形容金融市場已進入「危機模式」，投資者在掉期及遠期市場獲取美元流動性。

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