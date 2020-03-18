證監會：信懇智能股權高度集中
2020年03月18日 16:56
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香港證監會指信懇智能(01967)股權高度集中。
證監會表示，該公司於3月6日，有16名股東合共持有已發行股份總額15.51%，連同由4名主要股東持有的79.44%，即只有5.05%公司股份由其他股東持有。
證監會指，股權高度集中於數目不多的股東，即使少量股份成交，股價亦可能大幅波動，提醒股東及有意投資者審慎行事。
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