經濟急凍！內地3月上半月乘用車銷量按年少近半
2020年03月18日 17:00
東網電視更多新聞短片
內媒引述乘聯會數據，3月上半月中國乘用車零售銷量按年下降47%，反映經濟前景十分堪憂。
數據顯示，3月首周(1至8日)的乘用車市場日均零售16,666輛，按年降50%。第二周(9至15日)的乘用車市場零售回升相對平穩，期內日均零售21,696輛，按年降44%。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！