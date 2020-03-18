經濟急凍！內地3月上半月乘用車銷量按年少近半

內媒引述乘聯會數據，3月上半月中國乘用車零售銷量按年下降47%，反映經濟前景十分堪憂。

數據顯示，3月首周(1至8日)的乘用車市場日均零售16,666輛，按年降50%。第二周(9至15日)的乘用車市場零售回升相對平穩，期內日均零售21,696輛，按年降44%。

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