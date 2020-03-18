港交所推SPSA集中管理服務 優化滬深港通北向機制
2020年03月18日 17:00
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香港交易所(00388)公布，將推出最新滬深港通北向交易優化措施，為基金經理、資產經理或投資經理推出特別獨立戶口(SPSA)集中管理服務，將方便基金經理提升滬深港通北向賣單的交易前端監控效率，以及從基金經理層面計算平均價格，進一步提升香港與內地股票市場互聯互通機制。
有關新服務計劃於今年上半年推出，推出日期取決證監會批准及市場準備工作。港交所市場主管姚嘉仁表示，作為一項重要的滬深港通優化措施，SPSA集中管理服務將為機構投資者和市場參與者提供更多便利。
在滬深港通機制下，投資者在賣出A股前必須先經過交易前端監控，確保有充足的可出售股份結餘。港交所因此針對北向交易建立嚴格的交易前端監控機制。
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