港交所推SPSA集中管理服務　優化滬深港通北向機制

有關新服務計劃於今年上半年推出，推出日期取決證監會批准及市場準備工作。港交所市場主管姚嘉仁表示，作為一項重要的滬深港通優化措施，SPSA集中管理服務將為機構投資者和市場參與者提供更多便利。

在滬深港通機制下，投資者在賣出A股前必須先經過交易前端監控，確保有充足的可出售股份結餘。港交所因此針對北向交易建立嚴格的交易前端監控機制。

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