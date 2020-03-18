有關虧損主要由於截至2018年12月31日止年度，該公司於政府補助約2.3億元中錄得一次性淨收益約1.86億元，用以清拆舊工廠，虧損約為4,400萬元，而截至2019年12月31日止年度無再次錄得有關款項。

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