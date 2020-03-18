山東新華製藥發盈喜
2020年03月18日 17:10
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山東新華製藥(00719)發正面盈利預告，根據中國財政部以及國家稅務總局於2020年3月17日聯合發布的《關於提高部分產品出口退稅率的公告》，自2020年3月20日起1,084項產品包括瓷製衛生器具之出口退稅率將提高至13%。經查閱《提高出口退稅率的產品清單》，該公司布洛芬、安乃近、咖啡因、阿司匹林、氫化可的松等系列原料藥位列其中，意味此類產品之退稅率將由10%提高到13%。
由於該公司產品出口比重較大，上述所指的出口退稅率提高將對公司2020年度及未來經營業績產生較大影響。根據公司財務部門按照2020年未來9個月出口預計銷售額測算，2020年度之稅前利潤將增加約3,000萬元人民幣。
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