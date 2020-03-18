由於該公司產品出口比重較大，上述所指的出口退稅率提高將對公司2020年度及未來經營業績產生較大影響。根據公司財務部門按照2020年未來9個月出口預計銷售額測算，2020年度之稅前利潤將增加約3,000萬元人民幣。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626