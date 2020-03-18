【股王業績】騰訊控股去年賺933億人幣　增長19%

2019年第四季度收入為1,057.67億元，按年增長25%．季度收入首次破千億元。第四季公司權益持有人應佔盈利215.82億元，按年增加52%。

遊戲業務方面，2019年全年網絡遊戲收入增長10%至1,147億元，主要受惠於國內智能手機遊戲(包括《王者榮耀》及《和平精英》)的收入貢獻以及海外遊戲(如《PUBG Mobile》及Supercell的遊戲)的貢獻增加，部分被個人電腦客戶端遊戲的收入下降所抵銷。

公司表示，海外業務也取得重大進展，這在很大程度上要歸功於《PUBG Mobile》、《Call of Duty Mobile》及《英雄聯盟》新模式《雲頂之弈》的成功。2019年第四季，公司的海外遊戲收入同比增長超過一倍，佔網絡遊戲收入的23%。

另外，騰訊旗下微信及WeChat的合併月活躍用戶數11.65億，按年增長6.1%；QQ智能終端月活躍用戶數6.47億，按年跌7.5%。

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