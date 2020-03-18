富衛香港加強延期繳保費措施　危疾保單最長達1年

因應疫情發展，富衛香港推出進一步的「延期繳付保費措施」，為持有指定個人醫療及危疾保單的客戶，就非自願失業或確診新型冠狀病毒，進一步延長保單繳費寬限期。

據加強版延長保單繳費寬限期措施，若客戶於今年3月9日或之前已持有仍生效的指定富衛個人醫療或危疾保單，並於3月9日至6月30日期間(包括首尾兩天)確診新型冠狀病毒或非自願失業連續超過30日，富衛將為客戶提供延期繳付保費安排。

指定個人醫療保險保單及指定個人危疾保險保單，分別最多可延期180日及365日。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，隨着新型冠狀病毒疫情對經濟的影響加劇，失業率有機會惡化，希望透過是次進一步延長保單繳費寬限期的措施，幫助受影響的客戶紓緩財政負擔，可持續獲得應有保障。

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