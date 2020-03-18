【全球股災】你未算慘！股神也輸錢 料損失逾6千億

外國傳媒報道，美股在過去8天內經歷了3次「停市」，就連「股神」巴菲特也要輸錢！

據估算，自2月19日美股創新高以來，巴菲特的股票投資組合損失了約800億美元(約6,240億港元)，跌幅為32%。巴菲特持有的3大股票：蘋果公司、美國銀行，以及可口可樂公司分別損失了199.5億美元、132億美元，以及58億美元。

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