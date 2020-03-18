【全球救市】冰島周內兩度急減息　再放寬銀行資本限制

冰島央行一周內第二度緊急減息，周三(18日)宣布把基準利率大削0.5厘，至1.75厘的紀錄新低，同時把銀行的逆周期資本緩衝比率，由2%降至零。當局稱最新措施為了減輕經濟前景及金融環境的負面影響。

冰島經濟十分依賴旅遊業，佔每年近半出口收益，該國外長Gudlaugur Thordarson本周曾致電美國國務卿蓬佩奧，不滿美國對歐洲實施入境限制。

冰島的新冠肺炎確診個案，由周二(17日)的47宗爆升上今日(18日)的247宗。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626