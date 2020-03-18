【全球救市】冰島周內兩度急減息 再放寬銀行資本限制
2020年03月18日 17:43
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
冰島央行一周內第二度緊急減息，周三(18日)宣布把基準利率大削0.5厘，至1.75厘的紀錄新低，同時把銀行的逆周期資本緩衝比率，由2%降至零。當局稱最新措施為了減輕經濟前景及金融環境的負面影響。
冰島經濟十分依賴旅遊業，佔每年近半出口收益，該國外長Gudlaugur Thordarson本周曾致電美國國務卿蓬佩奧，不滿美國對歐洲實施入境限制。
冰島的新冠肺炎確診個案，由周二(17日)的47宗爆升上今日(18日)的247宗。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！