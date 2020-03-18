新冠肺炎：南方航空2月旅客周轉量驟減85%
2020年03月18日 17:46
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(中新社圖片)
中國南方航空(01055)公布，2月客運運力投入按年下降73.07%，其中國內、地區、國際分別按年下降74.31%、91.05%、69.34%；旅客周轉量按年下降85.11%，其中國內、地區、國際分別按年下降85.95%、95.92%、82.69%；客座率爲47.11%，按年下降38.11個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降38.77、41.86、36.92個百分點。
貨運方面，2月貨運運力投入按年下降49.76%；貨郵周轉量按年下降12.76%；貨郵載運率58.75%，按年上升24.91個百分點。
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