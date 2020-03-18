友邦推新App睇各區新冠肺炎情況　可設提示服務

友邦推出全新「友聯繫」服務，只要下載「友聯繫」流動應用程式並登記，即可透過應用程式獲得各區有關冠狀病毒最新情況與及提示服務，不論是否友邦香港客戶皆可使用。

當用戶身處出現疑似或確診個案的大廈約200米範圍內時，便可即時在手機收到應用程式的提示。用戶亦可以選擇查看每個個案的詳細資料，例如個案編號、性別和年齡。

此項功能結合政府資訊科技總監辦公室疫情數據應用程式介面(API)，配合全球定位系統(GPS)及地理圍欄(Geo-Fencing)等技術，用戶可選擇啟動所有或特定地區的提示功能。

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