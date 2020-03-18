【只有更差】野村削中國GDP預測　今年恐見「1字頭」

外資大行輪流狂削中國經濟預測，日資券商野村證券更在短短3日內再次出手，調低今年內地國內生產總值(GDP)基本情景預測。野村中國首席經濟學家陸挺發表報告，把今年內地GDP增速由4.8%下調至1.3%，並警告在更壞情景下，預計GDP增長可能進一步放緩。

野村於周一(16日)曾調低內地今年GDP增​​速，並估計首季大有可能負增長，緊接周三(18日)迅速再發表報告，指內地官方數據已大膽啟示，新冠肺炎病毒對內地經濟造成巨大破壞，加上疫情急速蔓延全球，故決定將今年首季及第2季內地GDP增速預測，分別由零增長及5%，分別下調至倒退9%及零增長。

事實上，瑞銀首席中國經濟學家汪濤周三(18日)亦已發文預料，內地今年GDP增速將由原預期4.8%降至1.5%，並強調已計及第2季至第4季被抑制需求的釋放、工廠全面復工，以及貨幣政策進一步放寬等因素。

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