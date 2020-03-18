天瑞汽車內飾發盈喜
2020年03月18日 18:00
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天瑞汽車內飾(06162)發正面盈利預告，相較於2018年同期，預計截至2019年12月31日止年度集團之淨溢利將錄得不少於50%的大幅增加。
淨溢利的增加主要由於集團的重型卡車裝飾零部件及乘用車裝飾零部件銷售有所增加；與截至2018年12月31日止年度之外匯虧損淨額約280萬元人民幣(收購西安天瑞汽車內飾件有限公司的應付代價產生)比較，截至2019年12月31日止年度產生匯兌收益淨額；及確認為其他收入的政府補助增加所致。
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