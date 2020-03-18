龍輝國際盈警
2020年03月18日 18:12
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龍輝國際(01007)發盈警，預計截至2019年12月31日止全年度將錄得不少於1.1億元人民幣之虧損淨額。產生預期虧損主要由於年內營商環境挑戰重重，對整體業務營運造成重大負面影響，亦難免導致集團於年內結束及暫停經營若干餐廳，以及年內集團就涉及該等餐廳及若干表現欠佳之餐廳物業、廠房及設備及/或使用權資產計提減值撥備。
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