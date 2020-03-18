全球金融市場波動 李小加：港交所維持市場有序運作
2020年03月18日 18:16
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李小加
香港交易所(00388)行政總裁李小加發表網誌，過去一個多星期以來，受新型冠狀病毒肺炎疫情及宏觀經濟環境影響，全球金融市場大幅波動，但港交所在確保員工安全及健康的前提下，維持市場公平有序運作，亦顯示香港市場韌性十足。
他又提到，該結算及風險管理系統運作正常，保障了市場高效、穩定及透明運作。而衍生產品收市後交易時段的暫停交易機制等穩定市場措施，也按照既定規則，在市況急劇波動時正常啟動。
他說，該所已經建立一套全面的「業務連續性管理」(BCM)方案，來保障其服務的連續性和穩定性。目前金融市場正面對來自全球的壓力，這意味着在未來幾周或幾個月必須提高警惕、密切監察市場，而作為市場營運者，必須克服一切困難、維護市場的正常運作。
他提到，集團內部已經在亞洲和英國的所有營運地點，採取了一系列的預防措施，及向員工提供最新的出行和健康資訊，確保所有同事都能做好充分的防護。一個高效運轉的資本市場，能夠發揮價格發現和風險管理的功能，對於支持經濟穩定具有重要作用，故該所一定會堅守崗位，做好其工作。
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