【零售浩劫】金利來去年少賺18%　預警今年上半年極惡劣

集團指，雖然中美於去年12月達成首階段貿易協議，但經歷2019年欠佳的經營環境後，新型冠狀病毒疫情2020年初於湖北省武漢市爆發。集團國內包括代理商在內的多個零售點需縮短營業時間以致暫時停業，其中以疫情重災區湖北省為甚。

因相關防控措施旨在減少人與人之間的接觸，經濟活動無可避免地減慢，嚴重影響人流，非日用必需品如服裝產品的零售更大受打擊，經營困難，集團國內服裝業務面對多年未見不利的市場狀況，預期2020年上半年的營運情況將極為惡劣。

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