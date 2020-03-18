【全球救市】歐央行已技窮？內部爆政策分歧

全球央行加碼放水之際，上周意外不減息的歐洲央行爆內部分歧！歐洲央行罕見發表聲明，駁斥一名管委會成員聲稱「央行已經用盡了經濟刺激工具」的說法。

歐央行表示，「如有必要，會保障銀行體系流動性，確保貨幣政策在各個領域平穩傳導，歐洲央行隨時準備適當地調整所有措施」。

早前歐洲央行管委暨奧地利央行行長Robert Holzmann受訪時表示，歐央行管委會已達到政策極限，贊同行長拉加德的看法，即解決疫情危機最主要是靠財政政策。

隨後Holzmann似乎收回了這些評論。他發表了一份簡短聲明，稱貨幣政策很長一段時間都沒有達到極限，「貨幣政策工具箱」仍然儲備充足。

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