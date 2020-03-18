【全球股災】末日博士警告慘過08年　每人都需要「派錢」

外國傳媒報道，曾準確預測2008年金融海嘯而獲「末日博士」稱號的紐約大學經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)警告，疫情導致的全球經濟衰退將較2008年全球金融海嘯更嚴重，政府的財政刺激政策對於減緩衝擊來說十分重要。

他指出，現在市場低迷是有理由，沒有太多值得樂觀的因素，只能期待的就是接下來能否有合適的刺激方案，且規模必須最少要達到國內生產總值(GDP)3%，這場危機將會非常嚴重，但只會是短期的衰退。

他建議美國國會盡快發放1,000美元(約7,800港元)給每位美國居民，避免為時已晚，不管是年輕人、老人、有工作或無工作、學生、正職或兼職員工、鐘點、或是小型企業，每個人都需要「派錢」或其他東西，否則將陷入經濟大蕭條。

他估計這次美國衰退在本季開始，非常有可能持續到第3季。若疫情在6、7月停止蔓延，今年第4季經濟就可能開始復甦。

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