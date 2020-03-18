唔止香港沉淪！新加坡恐20年首見全年衰退　原因竟係...

外國傳媒報道，由於馬來西亞已宣布「封城」至3月31日，禁止公民出國和遊客入境，然而，因新加坡企業聘用了高達30萬名馬來西亞勞工，故「封城」預計將切斷新加坡每日勞動力供應，打擊企業及經濟。

荷蘭國際集團(ING)表示，馬來西亞「封城」將對新加坡服務業和中小型企業帶來很大打擊，尤其中小企十分倚賴馬來西亞的勞動力。

澳新銀行則預計，在許多國家近期因疫情而「封城」下，新加坡恐無法避免經濟衰退。

有分析更擔心，疫情加上馬來西亞「切斷」勞動力，恐讓新加坡今年出現近20年以來首次全年經濟衰退。

往績顯示，不要輕看新加坡經濟指標響警，由於其外向型經濟的性質，令它較其他國家容易受外圍波動影響，故經濟及股市表現往往預示着整個亞洲區。過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲國家首先身陷險境。

資料顯示，2008年10月雷曼兄弟爆煲前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後1至2季跟隨；而印尼及南韓則出現1個季度負增長而1個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。故此，新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」。

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