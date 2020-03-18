預期淨虧損主要是由於以下因素的綜合影響，包括自一般建築工程項目確認的收益減少；期間並無獲授一般建築工程項目的新合約；2019年下半年開始的社會動盪及香港的經濟狀況惡化，嚴重影響建築行業並導致可供招標的項目數量減少；期間僅獲授7份地基工程及配套服務的新合約；於不同土壤類型的若干地質區使用的混凝土樁柱需求減少，導致從中確認的收益減少所致。

因此，上述原因對2019年下半年建築服務所產生的收益造成不利影響。

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