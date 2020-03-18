憂疫情失控　英鎊兌港元瀉至9.3水平

英國首相約翰遜政府周二(17日)宣布規模3,500億英鎊刺激方案以協助企業渡過難關，內容包括貸款、援助及減息，但英鎊短暫上升後再現跌勢，周三(18)失守1.2美元關口，去年9月以來首次，最低挫至1.1987美元，跌0.56%，每英鎊低見9.3102港元。

北歐銀行Nordea策略員Martin Enlund指出，英國政府應對新冠肺炎疫情採取放任政策將證明是錯誤，英鎊勢是最差的避難所。

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