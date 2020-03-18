疫情嚇怕！基金經理3月大幅增持現金
2020年03月18日 19:29
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(Getty Images圖片)
美國銀行3月基金經理調查顯示，淨49%基金經理預期未來12個月全球增長惡化，有別於月份淨18%估經濟持續增長，新冠肺炎被視為最大尾部風險，取代美國總統大選。同時，基金經理對全球股市配置大跌35個百分點，創2001年有紀錄以來最大跌幅；現金水平由前一個月的4%跳升至5.1%，為2001年以來第4大升幅。
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