新冠肺炎：教育服務提供商思考樂或降增長目標

他提到，為應對疫情，實體課程改為網上課程，而出門、交通受限制下，今年部分應收款項目未能如常收取。不過，過去2個月的營業收入較去年同期錄得增長，若疫情在5至6月受控，業務可回復正常狀態。

他又指，現時網上課程均有利用第三方平台，及自研平台，計劃逐步轉成全自研平台採課。目前研發人員有約170人，其中大部分為公司的待校老師。由於授課老師更瞭解學生上課時的習慣、模式，老師有份參與平台研發，能提升用戶體驗。

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