新興市場全線陷危機！貨幣流出創紀錄　美元獨強恐釀債災

反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數周三(18日)觸及100整數關口，為2017年4月以來首次，意味美元獨強，恐引發新興市場全面危機。

財經媒體彭博公布數據顯示，自1月20日疫情大爆發以來，全球主要新興市場國家貨幣匯價「無一例外」全部貶值，當中，墨西哥披索與俄羅斯盧布兌美元更大幅貶值近20%；國際金融協會(IIF)數據也顯示，過去45天以來，新興市場貨幣已流出300億美元(約2,340億港元)，創下歷史紀錄。

除了新興市場國家以外，即使如澳元或是挪威克朗等也大幅貶值，前者貶至2003年以來新低，後者今年以來已下挫逾16%。

報道指出，美元上漲代表全球政府及企業支付債務成本增加，也讓新興市場國家央行壓力沉重，因如果央行選擇減息，其貨幣會遭到進一步打擊，擾亂貨幣穩定。

道明證券表示，目前對美元的需求超越了聯儲局企圖打擊美匯指數的力度，這對新興市場國家而言無異雪上加霜，而且只要市場避險情緒持續的話，新興市場遭受的打擊就會持續。

【危機到來？】

據外媒統計，在近45年以來，全球共發生了8次大型經濟危機，其中5次發生在美匯指數突破100的時段內。雖然餘下的3次，包括1973年石油危機、2008年金融海嘯、2010年歐債危機，美匯指數均在100以下，但這3次危機發生時，美元都在上漲。

那麼，為何美元獨強「大件事」？這主要由於美元在弱勢的時候，便宜的美元大量外流在各地進行投資，很多新興市場國家在低利率資金的誘惑下，借入了大量以「硬貨幣」(即貨幣流通量極高的貨幣，例如美元)計價的債務，當美元轉強，新興國家貨幣就相對貶值，全球資金就會回流到美國，對新興市場資產的投資力度也會下降。結果就是：新興國家經濟下行的同時，還要償還巨額的外債，繼而導致金融危機爆發。

有研究發現，美國GDP佔全球GDP的比例，與美匯指數之間存在驚人的「正關係」。每當美匯指數下跌，美元開始向全球擴張，全球經濟開始增長，美國的GDP相對全球GDP而言，佔比就縮小。反之，每當美匯指數上漲，美元開始回流美國，全球經濟開始萎縮，美國的GDP佔全球GDP比例也開始上升。

亦即是說，美元對外擴張意味着美國對外投資擴張，美元回流意味着美國對內投資擴張。而美元流向哪裏，哪裏就增長；離開哪裏，哪裏就開始蕭條。

【何謂「美匯指數」？】

美匯指數由6種外國貨幣組成，分別是：歐元、日圓、英鎊、加元、瑞典克郎，以及瑞士法郎。

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