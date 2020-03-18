新冠肺炎：東方航空客運運力驟減七成

自2020年初以來，新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，部分國家和地區受疫情影響日趨嚴重。本次新冠肺炎疫情對公司所處的交通運輸行業產生了極大的衝擊，旅客出行的需求和意願大幅降低。公司及時調整營運策略，暫停或調整了部分航班的營運，及時組織保障專包機任務馳援重點疫區，加強旅客和員工防疫保護，加強防疫物資運輸。公司後續將根據新冠肺炎疫情防控工作進展和市場需求恢復情況，動態優化調整運力投放。

貨運方面，公司貨運業務僅為隨客機運行的腹艙載貨，且該業務已交由公司控股股東下屬附屬公司承包經營。2020年2月貨郵載運量按年下降57.83%。2020年2月，公司暫無新開航線。

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