中國水業發盈喜
2020年03月18日 19:57
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中國水業集團(01129)發盈喜，預期截至2019年12月31日止全年度純利介乎約1.3億至1.5億港元，2018年同期則錄得純利約6,558萬元，主因是上網電力供應增加，以及數項新可再生能源項目於2019年財年開始營運，令可再生能源業務產生之毛利持續增長；來自污水處理項目建造服務之毛利增加；完成出售聯營公司之收益。
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