【零售浩劫】六福兩個月同店銷售減半　今季料虧損

期內港澳市場的同店銷售為大跌52.8%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別驟減47.3%及58%。集團在澳門絕大部分店舖在2月份皆沒有營業，因此，港澳地區在期內的零售金額按年跌幅超過50%。

集團指出，中國經濟活動備受疫情影響，幾近陷入停頓，今年首兩個月工業、消費和投資全部錄得雙位數字跌幅，創紀錄新低，宏觀經濟大受打擊，集團在內地大部分店舖在2月份亦沒有營業。因此，在內地本期間的同店銷售為大降37.1%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售則分別大跌38.6%及31.8%。除此之外，集團在全中國包含品牌店及自營店的零售金額在期內按年跌幅約50%。

疫情底下，集團已採取自然流失及無薪休假等措施以節省員工成本，同時亦積極與業主磋商下調租金。然而，本財年的擴展計劃並未受到嚴重影響，全年店舖數目淨增長估計只略少於目標的300間。

此外，截至2019年12月31日止9個月未經審核的收入及期內溢利分別約2019年3月31日止年度的60%和55%。集團於內地的店舖於3月大部分已重開，惟內地及港澳有營業的店舖人流仍然稀疏，業務恢復原貌估計需時。因此，根據2020年1至2月期間的營運數據及對3月初營運狀況的初步評估，2020年1月至3月期間的收入將會銳減，因此第4季度極有可能為集團帶來若干虧損，令集團於2020年3月31止年度的收入及利潤對比去年有大幅下滑的可能性。因此，董事會發出年度盈利警告。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626