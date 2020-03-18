追蹤A股！南方東英中證500 ETF周四港掛牌

南方東英資產管理宣布，南方東英中證500 ETF(03005；83005)將於周四(19日)在港交所掛牌，ETF上市價為16港元，每手交易單位為200，預估最低投資金額約3,200港元，管理費為0.99%，是中國離岸市場唯一一隻追蹤中證500指數的ETF。該基金成立之初已獲得了1億美元的初始投資。

中證500指數主要反映中小型A股的整體表現，截至2019年12月31日，中證500指數的自由流通市值總額為85,209億元人民幣，而追蹤中證500指數的中國在岸ETF的總規模接近700億元人民幣。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626