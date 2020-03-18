追蹤A股！南方東英中證500 ETF周四港掛牌
2020年03月18日 20:08
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南方東英資產管理宣布，南方東英中證500 ETF(03005；83005)將於周四(19日)在港交所掛牌，ETF上市價為16港元，每手交易單位為200，預估最低投資金額約3,200港元，管理費為0.99%，是中國離岸市場唯一一隻追蹤中證500指數的ETF。該基金成立之初已獲得了1億美元的初始投資。
中證500指數主要反映中小型A股的整體表現，截至2019年12月31日，中證500指數的自由流通市值總額為85,209億元人民幣，而追蹤中證500指數的中國在岸ETF的總規模接近700億元人民幣。
該指數中，新基建主題行業如5G基站建設、大數據及人工智能等行業佔約30%以上，資訊科技板塊佔22%。前十大權重股包括聞泰科技(600745.SH)、衛寧健康(300253.SZ)、北方華創(02371)等。
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