樓價UPDATES：面對現實！業主願意減價求沽

經濟前景不明朗，各區業主願意減價沽出物業。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角華信大廈中低層A室單位，實用面積約為315方呎，原業主叫價約560萬元，議價後最終減價40萬至520萬元獲承接，呎價約16,508元

●西半山康威園中層F室，實用面積約1,300方呎，為四房雙套連工人套間隔，單位原於今年2月叫價3,000萬元放售，經議價後減價18萬元或約0.6%，以2,982萬元交吉易主，呎價約22,938元。

●北角維景花園A座高層6室，實用面積422方呎，2房間隔。業主叫價890萬元，見買家有誠意，最終願減60萬元以830萬元將單位易手，呎價19,668元。

●北角柏傲山2座低層B室，實用面積1,136方呎，4房套間隔，景觀開揚，以3,218萬元連車位易手，呎價28,327元，較市價低10%。

●銅鑼灣雋琚低層B室，實用面積554方呎，3房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以1,250萬元承接，呎價22,563元，

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九龍區

●長沙灣碧海藍天5座高層E室，實用面積510方呎，採兩房兩廳間隔，享西南海景，去年11月叫價980萬元，現降價28萬元，以952萬元成交，呎價18,667元。

●紅磡黃埔花園12期4座低層G室，實用面積607方呎，三房一廁間隔，上月開價1,030萬元，議價後獲外區上車客以985萬元承接，呎價16,227元。

●大角咀港灣豪庭9座中層D室，實用面積348方呎，屬2房間隔，內櫳企理，吸引首置客承接上車，成交價680萬元，呎價約19,540元。

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新界區

●粉嶺名都3座高層D室，實用面積454方呎，3房間隔，以550萬元獲承接，呎價12,115元。

●沙田欣廷軒1座中層E室，實用面積405方呎，2房間隔，日前以688萬元易手，呎價16,988元。

●沙田溱岸8號3座低層A室，實用面積1,262方呎，套3房連工人房間隔，議價後以2,060萬元易手，呎價約16,323元。

●將軍澳東港城8座中層D室，實用面積619方呎，屬3房1套間隔，單位企理，兼鄰近港鐵站，吸引同區換樓客承接，成交價880萬元，呎價約14,216元。

●沙田第一城40座中層D室，實用面積304方呎，2房間隔，以533萬元易手，呎價17,533元。

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