新盤UPDATES：買家睇後市有分歧

樓市前景未明，一方面全新樓盤繼續錄得理想認購反應，豪宅盤亦受高價追捧，但部分樓盤則出現交易告吹情況，反映買家對後市睇法各有不同。

●OCEAN MARINI次輪銷售暫錄逾千票登記

會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，已售出191伙，暫時料已錄得逾千票登記，以首輪向隅客為主。本周六(21日)將推售102伙，近一半為海景戶，折實平均呎價15,679元，市值約9.6億元。

利嘉閣按揭代理為該盤推出全期息口低至H加1.24厘樓按計劃，回贈高達1.6%。

●峻源中層單位呎價逾1.89萬元沽出

中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛售出2座11樓B單位，實用面積922方呎，成交價1,745萬元，呎價18,926元。

●皓畋高層大戶獲5600萬元承接

●瑧頤樓價約548萬元單位交易告吹

●御半山II期錄終止買賣個案

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