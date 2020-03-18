新盤UPDATES：買家睇後市有分歧
2020年03月18日 20:37
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樓市前景未明，一方面全新樓盤繼續錄得理想認購反應，豪宅盤亦受高價追捧，但部分樓盤則出現交易告吹情況，反映買家對後市睇法各有不同。
●OCEAN MARINI次輪銷售暫錄逾千票登記
會德豐地產常務董事黃光耀表示，將軍澳日出康城OCEAN MARINI，已售出191伙，暫時料已錄得逾千票登記，以首輪向隅客為主。本周六(21日)將推售102伙，近一半為海景戶，折實平均呎價15,679元，市值約9.6億元。
利嘉閣按揭代理為該盤推出全期息口低至H加1.24厘樓按計劃，回贈高達1.6%。
●峻源中層單位呎價逾1.89萬元沽出
中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛售出2座11樓B單位，實用面積922方呎，成交價1,745萬元，呎價18,926元。
●皓畋高層大戶獲5600萬元承接
嘉里建設(00683)旗下何文田皓畋，售出第7座19樓B單位，實用面積1,477方呎，以5,600萬元獲承接，呎價37,915元，屬樓盤3月首宗成交。
●瑧頤樓價約548萬元單位交易告吹
新世界發展(00017)位於元朗的瑧頤，錄得交易告吹個案。單位為19樓B5室，實用面積316方呎，原本於2019年6月以547.9萬元售出，呎價17,339元，惟近日已列為終止買賣合約。
●御半山II期錄終止買賣個案
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山II期，原本於2019年6月以766.74萬元售出的2B座20樓G單位，實用面積447方呎，剛已列明為終止買賣合約。
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