中國集成控股發盈警
2020年03月18日 20:45
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中國集成控股(01027)發盈警，預期截至2019年12月31日止全年度將錄得虧損淨額約1,620萬元人民幣(下同)，2018年同期則錄得溢利淨額約1,870萬元，主因是中美貿易戰的威脅導致毛利減少；為支持集團的業務擴展並獲得市場份額，銷售與分銷開支增加；應收或然代價之公平值變動產生虧損約750萬元；授出購股權所致一次性及非現金購股權開支約670萬元。
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