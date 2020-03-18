【股王業績】馬化騰︰喜見對手擁抱小程序　惟騰訊更繁榮

騰訊劉熾平表示，雖然說微信小程序去年交易額(GMV)突破8,000億元人民幣(下同)，其實騰訊真正落袋的很少，主要是與微信支付相關的收費。他強調，公司不追求讓小程序急速變現，現時很多利用小程序的商家不用給騰訊支付任何費用，惟過程中商家的經營會更加數碼化，這會帶動廣告及雲服務的需求。

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