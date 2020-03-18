【股王業績】馬化騰︰喜見對手擁抱小程序 惟騰訊更繁榮
2020年03月18日 20:48
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馬化騰(Getty Images圖片)
阿里巴巴(09988)旗下支付應用程式支付寶也在推動小程序。騰訊控股(00700)主席馬化騰說︰「很高興見到業界擁抱小程序，但我們的小程序生態環境更繁榮和長尾」，又指微信小程序也愈來愈似傳統的手機應用程式，業內領先的，一般線下商家就算開發了應用程式民眾都未必會獨立下載，放到小程序上就快捷滿足商家的需求，
騰訊劉熾平表示，雖然說微信小程序去年交易額(GMV)突破8,000億元人民幣(下同)，其實騰訊真正落袋的很少，主要是與微信支付相關的收費。他強調，公司不追求讓小程序急速變現，現時很多利用小程序的商家不用給騰訊支付任何費用，惟過程中商家的經營會更加數碼化，這會帶動廣告及雲服務的需求。
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