【股王業績】騰訊︰媒體廣告復甦需時 社交廣告仍穩健
2020年03月18日 20:50
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市場關注新冠肺炎肆虐對騰訊(00700)業績前景的影響。總裁劉熾平表示，媒體廣告確實需要一段時間恢復，惟其佔集團廣告業務收入比重僅約20%，對公司的整體收入比重就更低。
劉熾平稱，內地企業早前停工會拖慢廣告製作的進度，疫情本身亦會影響商家的市場推廣計劃，惟強調社交廣告才是支柱，因為它是幫助商家從事網上銷售，這就是社交廣告過去一直保持穩健增長的原因，疫情中一樣有增長，況且社交網絡的廣告主也夠多元化，其毛利其實比品牌廣告要高。
首席戰略官James Mitchell表示，汽車和奢侈品廣告需求會比較弱，惟教育、娛樂、電子商貿和網上保健的需求依然不俗，更重要的是騰訊的廣告服務給予商家很好的回報率。他又說，流動支付服務本季收入雖然會比過去同時期差，惟支付服務的推廣開支也有節省，因此疫情不會對金融服務今季的盈利能力造成很大的打擊。
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