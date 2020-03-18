新冠肺炎：Prada去年多賺24%　警告今年業績負面

集團表示，於2020年直至1月底的開首表現十分正面，不料，新型冠狀病毒爆發窒礙了增長軌道。此重大及前所未有事件將使集團深感有責任竭盡所能提供協助，與大眾及客戶共同渡過難關，而大眾與客戶的安全與健康乃至關重要，故集團將全面關注並支持所有面對困境的大眾。

儘管難以預測傳染病的發展，集團預計會對本年度業績產生負面影響，惟集團現正依賴其彈性供應鏈及精簡架構，實施全面應急計劃以減輕有關影響。

集團優良的財務架構給予董事信心解決此異常情況，並已準備就緒把握復甦時機。

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