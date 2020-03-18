新冠肺炎：新秀麗香港銷售兩個月暴挫57%

集團表示，新冠肺炎疫症難免對2020年上半年的表現有不利影響。起初，對集團業務的主要影響位於大中華地區。於中國春節假期的高峰期，公司的自營店暫時關閉，加上實施旅遊限制，影響了中國的銷售及中國遊客出境旅遊。雖然中國的日常活動已開始恢復正常，但旅遊仍然受影響，且疫症已蔓延至集團其他重要市場，包括亞洲其餘地區、歐洲和北美洲。

公司亞洲的銷售額及利潤率首先受到影響，而歐洲和北美洲亦被波及。這些地區最初受到中國遊客下跌影響，最近又被疫症蔓延全球，以及為試圖控制疫情所採取的行動直接衝擊。截至2020年2月29日止兩個月期間，集團綜合銷售淨額較2019年首兩個月下跌13%，其中亞洲(尤其是中國及香港本地市場)受到的影響最大。亞洲的銷售淨額較去年同期下跌21.5%，而中國及香港本地市場的銷售淨額於2020年首兩個月則分別按年下跌35.4%及57.4%。公司第一季度及餘下時間的業績將會受到有關影響。

集團供應鏈亦受到疫症的一定影響。中國的工廠於2月10日中國春節假期結束後暫時關閉。中國湖北省以外的中國供應商已逐漸復工，估計來自中國的供應受影響達4至5周，但由於銷售額下滑，有助我們管理存貨水平，減輕了迄今對我們業務的影響。隨着供應商工廠逐漸復工，集團專注於確保當銷售額從疫症造成的暫時影響恢復過來時，供應鏈能夠滿足存貨需求。

由於2019年美國對中國商品加徵關稅，公司加快實施其轉向中國境外供應商採購的策略，因此減輕了疫症對供應鏈的影響。2019年，集團的全球產品中約33%乃自中國境外採購，而2018年的相關百分比則約為28%，計劃於2020年進一步擴大中國境外供應鏈。

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