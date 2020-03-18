美股道指再挫1365點 港夜期曾失二萬二關

美國總統特朗普大灑金錢救市未能挽救信心，美股道指周二反彈1,048點後，今日早段再下瀉1,365點，至19,871點；標指瀉137點，至2,392點；納指瀉343點，至6,991點。

港股期指夜市曾失守二萬二水平，目前報22,060點，升57點，低水232點。

曾給予蘋果公司(Apple Inc.)華爾街最牛目標價400美元的券商Wedbush，如今警告疫症令Apple面對黑暗日子，將目標價劈至335美元。Apple股價早段挫3.85%至243.13美元。

聯邦快遞(FedEx)上季盈利按年大跌超過一半至3.15億美元，經調整後每股盈利1.41美元，但仍好過預期，惟疫症導致需求前景不明朗，該公司50年歷史以來首次未有提供財務預測，股價早段逆市升2.49%至97.32美元。

美股連日動盪，引發交易市場是否需要暫停的揣測。美國財長姆紐欽周二在白宮記者會上表示，計劃維持美股市場開放，但可能縮短交易時間。部分市場人士對此感到意外，芝加哥商品交易所(CME)行政總裁達菲直言，縮短交易時間不合理，此舉實際上可能加劇市場波動。

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