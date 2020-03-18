有關截至2019年12月31日止財政年度錄得純利的減少乃主要由於就宏觀經濟而言，全球及中國經濟增長放緩，尤其受到中美貿易戰的影響；及就微觀經濟而言，受中國海關政策的影響，進口煤炭清關需要更多時間導致煤炭貿易的毛利率降低。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626