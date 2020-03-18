易大宗發盈警
2020年03月18日 22:32
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易大宗(01733)發盈警，預期截至2019年12月31日止財政年度將錄得純利約3億至3.5億港元，而2018年同期則為盈利8.93億元。儘管純利預期減少，煤炭貿易量及市場份額較截至2018財政年度保持穩定。
有關截至2019年12月31日止財政年度錄得純利的減少乃主要由於就宏觀經濟而言，全球及中國經濟增長放緩，尤其受到中美貿易戰的影響；及就微觀經濟而言，受中國海關政策的影響，進口煤炭清關需要更多時間導致煤炭貿易的毛利率降低。
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