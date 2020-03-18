Apple突擊發布全新iPad Pro　力證供應鏈未受阻

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)周三突然發布了最新款的iPad Pro平板電腦，其配備了廣角和全新超廣角相機，以及可用於3D面部辨識的激光測量傳感器(LiDAR)。蘋果公司股價目前隨大市下跌逾3%。

市場早已盛傳Apple會在3月的發布會推出新款iPad Pro，然而新冠肺炎持續肆虐，引起憂慮新產品量產受阻或發布會難產。

除了iPad Pro外，蘋果還為iPad Pro推出了新的Magic Keyboard鍵盤，加入了平滑角度調整的浮動設計、背光鍵盤和触摸板。新的Magic Keyboard將在今年5月上市。

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