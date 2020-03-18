騰訊及滙豐ADR亦升1%
2020年03月18日 23:05
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騰訊控股(00700)周三(18日)於美國預託證券(ADR)做好，折合約339.45港元，較周三香港收市價高1.63%。
【騰訊業績詳情可參考：https://bit.ly/38WLiBd 】
另外，滙豐控股(00005)落實祈耀年坐正行政總裁，ADR股價亦做好，折合約45.04港元，較周三香港收市價高1.09%。
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