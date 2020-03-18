【財經評論】全球財富大蒸發　港樓勢危須撤辣

新冠肺炎疫情全球大爆發，眼前非單只是一場難以收拾的流行病，更引發環球一場又一場的股災，信心危機持續發酵正威脅金融系統穩定，加快經濟步入大蕭條，情況沒有最壞、只有更壞。全球財富大蒸發，伴隨的必然是投資和消費信心下降，企業倒閉和失業率急飆的惡性循環，持續下去，試問香港樓市豈能獨善其身？

由於全球各主要城市需要封城封市來抗疫，商業活動已受到一環扣一環式的連鎖影響，例如馬來西亞封關，新加坡一下子就欠缺廉價勞工，經濟可能廿年以來首見全年衰退。事實上，股市已率先反映經濟劇變，近月希臘、奧地利股市市值累跌近半，俄羅斯、意大利、西班牙、德國及巴西等股市蒸發了四成市值，美股及港股均跌逾兩成，可見形勢之嚴峻。

說到底，在全球疫情受控前，金融市場必持續動盪，大量財富蒸發後，更多投資者被迫選擇離場，股市交投萎縮陰乾，財富效應再三消失，非但不利企業融資，到頭來是基層更痛苦。

理論上，低息環境有利包括樓市在內的資產價格，但以目前經濟景氣和前景展望之劣來看，單靠低息實不足以救市，反而須擔心需求萎縮，造成物價長期持續下跌。當民眾料商品價格將愈來愈便宜，選擇延後消費，會觸發「賤物鬥窮人」的通縮漩渦，只要日子一久，「日式衰退」噩夢就成真。

雖然客觀上香港樓市仍然求大於供，但內外因素正急劇轉差，口袋的錢少了，供需就會生變，樓價難免大幅調整，任憑先前怎樣「離地」，終也敵不過地心吸力。再者，自社會動盪後，樓市已經歷一手銷售停滯、二手交投萎縮的階段，下一階段將是更大幅度的劈價促銷、蝕讓和斷供個案增加，跌勢將較過去大半年來得猛烈。

地產業規模縮減，港府長期建屋目標固然難樂觀，相關的建築、裝修、家電、物管、市務推廣等服務需求亦會下降，造成大量中小企難以生存。當資產價值大縮水，民眾自然壓抑消費，然後衍生信貸危機，對經濟的負面影響更廣泛、更深遠。所謂「一業衰百業沉」，莫過於此！

花無百日紅，樓價離地多年，調整確實是時間問題，惟如今香港經濟支柱相繼倒下，全球政府正史無前例地「直升機撒錢」式救市，樓市辣招焉能不撤？足見庸官思維實在令人百思不得其解！港人刻下只能自救，盡快檢討財務狀況，保留足夠流動資金應對經濟寒冬，以平常心來看待無常罷了！

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