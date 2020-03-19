壹傳媒未止瀉曾插22%

公司股價經已連續第6個交易日下跌，而相較2月尾黎智英被捕之前，股價經已累跌30.83%；較歷史高位更是累瀉逾九成。財金界認為，該公司股價波動，且成交量不高，不建議投資者沾手該公司股票。

事實上，壹傳媒近年「愈做愈縮」，停刊多份雜誌，最新是台灣《壹週刊》於今年2月底結束營運。此外，公司亦頻頻售賣資產，這或與公司長期虧損有關。事實上，單是截至去年9月底止的上半財政年度，該公司便錄得股東應佔虧損超過3.12億元，虧損按年擴大約9%，並且連續四年半錄得虧蝕，累蝕18億元而尚未「止血」，財金界難免看淡其前景。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興早前指出，主要股東被捕固然對壹傳媒股價造成衝擊，加上該公司業績本身亦已「麻麻哋」，因而對其前景有所保留。他亦指出，一般情況下，倘若一家上市公司的主要股東兼董事被捕，小股東會擔心並可能決定「沽貨」，他認為股民需要關注這個風險。

信誠證券聯席董事張智威早前亦表示，擔心主要股東被捕消息會否進一步打擊壹傳媒的收益，因為該公司需要面臨報紙廣告收入下降的問題，即使轉向網上媒體發展，但是網上廣告收入未必能夠支持業務發展。

翻查資料，截至去年9月底止的上半財年，該公司主要業務都錄倒退，總收益按年跌近16%。其中，管理層一直揚言致力開發的數碼業務，虧損按年擴大約31%至6,500萬元，印刷業務虧損則擴大3%至逾2.45億元。

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