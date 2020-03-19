東方日報B2：騰訊去年多賺兩成　派息增

周三(18日)騰訊「放榜」前，股價再瀉4.52%，收報334港元，「北水」透過港股通淨買入6.88億港元的騰訊股份。

同時，其ADR周三報339.45港元，比香港收市價高出5.45港元或1.63%。

業績通告顯示，該公司去年全年非國際財務報告準則(non-IFRS)純利增長21.79%至943.51億元。若單計去年第四季，純利按年增長51.67%至215.82億元，non-IFRS純利按年增長29.16%至254.84億元，跟市場預期相差不遠。

該公司去年第四季收入按年增24.58%至1,057.67億元，首度單季破千億元大關，勝市場預期。增值服務內的網絡遊戲收入按年增長25.15%至302.86億元，主要是《和平精英》及《PUBG Mobile》等國內及海外市場智能手機遊戲收入上升之際，上季完成收購的芬蘭遊戲開發商Supercell開始併入財務報表帶來額外收入貢獻。期內公司手遊收入按年增長約37%至260億元，抵銷個人電腦遊戲收入倒退約7%的影響。

值得留意的是，該公司上季網遊收入海外佔比達23%。總裁劉熾平稱，去年底全球10隻最受歡迎的手遊中，5隻是由騰訊開發，可見騰訊遊戲業務之海外布局見收成，之後繼續增強研發及與海外同業的合作，同時密鑼緊鼓準備長青PC遊戲《英雄聯盟》之手遊版，料快取得內地的版號准許玩家「課金」，並在全球推出。

至於涵蓋微信支付和騰訊雲等的金融科技及企業服務分部，去年第四季收入按年增逾38%至299.2億元，單季及全年毛利率均見改善，不同於增值服務，遊戲渠道成本及數碼內容成本均上漲令毛利率下滑。此外，雲服務去年全年收入逾170億元，即佔收入約4.5%，毛利率有所改善。

劉熾平稱，新冠肺炎疫情推高了視頻及遊戲等數碼娛樂的用戶時長及消費額，亦促進企業微信和騰訊會議等程式在企業的應用。疫症雖拖慢了一些雲服務項目之進展，惟無礙市場需求長遠擴張。首席戰略官James Mitchell稱，流動支付今季收入雖差過以往同期，惟有關推廣開支有所節省，故疫情不會嚴重打擊金融科技之盈利能力。

中投傲揚基金經理溫鋼城對騰訊去年第四季業績「收貨」，認為增長已有所改善，即使廣告收入有隱憂，惟該公司旗下遊戲在全球的領先地位乃一大亮點。問題是近日外資拋售港股，市場繼續「要錢唔要貨」，不排除騰訊股價短期內會失守300港元，股民如要入貨作長線持有就要承受波動。

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