【專家點評】施羅德：全球經濟正步入衰退？

雖然我們在不久之前才下調了對全球經濟增長的預測，但在新型冠狀病毒疫情逐漸擴大的情況下，我們需要重新審視對全球經濟的展望。現時最迫切的問題已不是經濟增長會否減慢，而是經濟是否正在步入衰退。

我們早前曾在預測中推斷病毒疫情可能會蔓延，卻不曾預料到意大利會採取封城政策。疫情加速擴散至其他地方的風險正在增加，加上公眾集會及出行方面的限制進一步收緊，歐洲經濟下行的情況有可能比早前預計為差。由於意大利的經濟活動轉弱將為歐洲其他地區帶來連鎖效應，我們對歐元區2020年的經濟增長預測將至少下調1個百分點，使其跌至負數。

在最大貿易夥伴轉趨疲弱的情況下，英國經濟在2020年將無法獨善其身，單憑這些變化已足以讓我們將全球經濟增長預測由2.3%下調至2%。

另一邊廂，中國的疫症新增個案數字似乎已見頂，而經濟活動數據亦反映市場正逐漸回復正常。因此，我們對中國經濟體系能夠在第二季度復原，並在踏入下半年後反彈愈來愈有信心。

美國目前仍是世上最大的經濟體，佔全球生產量四分之一以上。實施旅遊限制和封關將有可能嚴重影響全球經濟增長。可幸的是，美國經濟在面臨病毒疫情之際仍屬穩健。若以本年首兩個月的數據推算，美國的國內生產總值預料可以於首季度錄得3%的年化增長。不過，由於波音暫停生產，加上海外需求因疫情而轉弱，三月份的經濟數據預期將會放緩，真實的經濟增長很可能會比上述預期為低，油價急挫亦將是另一項影響因素。

自從疫情爆發後，各國央行均迅速作出相應行動。當中，美國聯邦儲備局宣布減息，英倫銀行亦跟隨其步伐。澳洲、加拿大和中國的利率均有所下調。除了減息之外，英倫銀行亦公布了新一輪措施，藉以鼓勵銀行業界透過定期融資計劃支持中小企。上述措施和英國財政預算案中提及的方案，均是以協助企業跨過難關為目標。

歐洲央行雖未有宣布減息，但它在增購資產的同時亦有鼓勵銀行為中小企提供貸款，與上述央行的措施同出一轍。

美國方面則有可能採取與2009年支持汽車製造業相似的直接措施，去解救航空業的現況。我們亦很可能迎來力度更大的財政政策，包括降低薪俸稅，從而為經濟帶來支持。

我們預期，近日的事態發展將有可能讓本已緩慢的全球經濟活動以更大幅度回落，從而導致全球經濟步入衰退。我們對美國2020年的增長預測已低至1.6%，但若該國經濟衰退則代表全球都將衰退。各國央行的迅速行動應有望為2020年稍後時間的復甦帶來支持。

現時全球的經濟狀況已較2008年時更能適應目前的衝擊：各國央行均已發展出新的工具，銀行界的儲備亦相對充裕。投資者現時均在等待財政政策方面的舉動。然而，金融和財政政策在病毒疫情面前仍顯得相當渺小。在疫情真正受控之前，經濟下挫的風險仍將維持在較高的水平。

施羅德首席經濟師

Keith Wade

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