【專家點評】鄧普頓：石油中游企業值投資

新型冠狀病毒的傳播增加了美國高收益市場基本面的下行風險，美國高收益債券息差顯著擴大，達到2016年初的水平，未來仍有可能進一步擴大。美國經濟存在許多不確定性，亦可能影響各個資產類別中的發行人，違約率或因此而上升。再加上石油輸出國組織成員國和非成員國(OPEC+)之間的談判破裂，油價緊接暴跌，俄羅斯和沙特阿拉伯之間隨後爆發減價戰。如果目前的油價持續下去，勘探與生產(E&P)和能源服務行業高收益債券的大多數發行人，可能面臨違約風險。

能源是美國高收益市場中最大的板塊，約佔BAML高收益指數的11.5%。相比零售和交通等板塊，能源板塊受到新型冠狀病毒附帶後果的直接影響相對較少。

惟受油價減價戰影響，自月初以來，原油價格的下跌令某些高收益能源企業的債券(尤其是E&P和能源服務行業的債券)交易價格跟隨大幅下跌。這導致能源類債券的違約率可能激增，我們估計總額可達到數百億美元，但與美國整體高收益債券市場1.2萬億美元的規模相比，這仍在可控範圍之內。

儘管預計全球經濟前景可能遭受更持久的打擊，高收益投資組合將受到這些事件的負面影響，但我們認為從整體投資組合的角度及相對於基準指數，目前仍然不會將此視為整體高收益債券市場的一項重大風險。

能源以外的大多數高收益債券發行人一直保持資產負債表上的強勢，過去大量開展再融資活動，而近幾年集中力量去槓桿，因此這些發行人應能承受一兩個季度的低迷經營業績。油價和利率大跌，應會對許多非能源類高收益債券發行人提供進一步支持。

美國高收益債券正面臨新型冠狀病毒及油價減價戰影響，特別是在高收益能源企業的債券，因此我們積極管理容易受到影響的勘探與生產和能源服務行業的風險，這些行業往往最影響大宗商品交易。

展望未來，我們認為高收益債券板塊的前景，將在很大程度上取決於新型冠狀病毒疫情，以及石油減價戰的持續時間。在種種不確定的因素下，我們傾向投資於石油產業的中游企業包括管道運輸的企業，因為我們認為這些企業可能相對更具彈性。

另方面，我們持有的一些能源類債券都擁有投資級別，故此認為這些債券應該相對更具防禦性質。

富蘭克林鄧普頓固定收益團隊

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626