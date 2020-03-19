美股再度觸發停市機制！道指現挫逾1600點

美國總統特朗普大灑金錢救市未能挽救信心，美國股市周三(18日)跌幅擴大，道指現報19,576點，跌1,660點或7.8%。值得留意的是，道指已經抹去特朗普於2017年1月20日(道指當日收市為19,827點)就任美國總統的所有升幅。

標指跌7%至2,351點，再度觸發停市機制，暫停交易15分鐘，為本月第4次；納指現報6,872點，跌462點或6.3%。

美國股市設定了三級熔斷機制，如果標指日內跌7%，將暫停交易15分鐘；如果標指稍後跌幅達到13%，則將再度停15分鐘。如果跌幅達20%，那麼全日將會停市。最後35分鐘現金交易階段，只有20%的規定適用。目前史上還從未出現過13%或20%的「停市」。

道指30隻成分股，多達26隻錄得跌幅，表現最差的是波音公司和聯合科技，周三跌幅均逾22%；金融股受壓，美國運通和高盛分別跌16.7%和12.3%。國際油價跌至17年低位，油股無運行，埃克森美孚和雪佛龍分別跌10.3%和12.08%。

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