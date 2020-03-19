歐股收市受壓 德法股齊挫逾5%
2020年03月19日 01:15
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歐洲股市周三(18日)收市受壓，英國富時100指數收報5,080點，跌214點或4.05%；法國CAC指數收報3,754點，跌236點或5.94%；德國DAX指數收報8,441點，跌497點或5.56%。
據報道，美國考慮對空巴(Airbus)生產的飛機實施50%的關稅。消息拖累該公司股價全日跌22.17%。
連日暴跌之後，戲院經營商Cineworld股價大幅反彈151%，收報53.8便士。
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