紐約期金急挫3%　美匯指數升穿101水平

全球市場大幅動盪，國際金價周三(18日)亦受壓，紐約期金收報每安士1,477.9美元，跌47.9美元或3.1%，創自去年12月以來收市新低。美匯指數報101.52，升1.96%。

CMC Markets首席策略師Michael McCarthy表示，股市下挫是全球投資情緒遭受打擊的訊號，意味到投資者都寧願沽售資產，取回現金。

他又說，今次新冠肺炎疫情對全球經濟的影響未知有多久，而且該病毒何時受制存在不確定性，故一些投資者會傾向預留現金作準備。

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